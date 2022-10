Tallinna linnavalitsus ei toetanud eestikeelsele haridusele üleminekut

Tallinna linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimehe Karl Sander Kase sõnul tekib meil sisuliselt olukord, kus vabariigi valitsus on paika pannud konkreetsed kuupäevad eestikeelsele õppele üleminekuks kõigis Eesti koolides, kuid Tallinna pikaajalistes strateegiates pole seda poole sõnagagi mainitud. «Linn peaks tegema riigiga koostööd, et eestikeelsele õppele üle minna kõigis koolides. Tänane komisjon jätab aga pigem mulje, et oodata on vastutöötamist,» ütles Kase.



«Isamaa, Reformierakonna ja SDE koalitsioonileppe järgi on eestikeelsele õppele üle mindud 2030. aastaks, kuid Tallinna linna strateegias ei ole paika pandud mõõdikuid ja konkreetseid tegevusi üleminekuks. Seda vaatamata asjaolule, et haridusasutuse tegevuse korraldamine ja ülalpidamine on omavalitsuse ülesanne,» rääkis Kase.