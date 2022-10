FOTOD ⟩ Sikkuti umbusaldamine kukkus riigikogus läbi

«Eesti Vabariigi majandus- ja taristuminister Riina Sikkut on kaotanud ministrina usalduse, kuna on tegutsenud varjatult ja ebapädevalt seoses LNG-laeva toomisega Paldiski sadamasse ning veeldatud maagaasi varustuskindluse tagamisega Eestile,» kirjutavad kaks erakonda.

Majandus- ja taristuminister Sikkut viitas teisipäeval Postimehe otsesaates, et umbusaldusavaldus näitab, et tegemist on valimiseelse olukorraga. «Ma panen ta valimiseelse võitluse konteksti ja sellel ei ole sisu minu tööga,» ütles ta.

Umbusaldusavaldus ei ole talle üllatus. «Arvestades, et energeetika on juba ette teada kriitiline valdkond – olen kolm kuud ametis olnud ja olen üllatunud, et nii kaua läks. Arvan, et juba siis, kui portfelle jagati, veeti kihla, milline minister saab esimese umbusaldusavalduse, ja ilmselt majandus- ja taristuminister selle võistluse võitis,» sõnas ta.