USA: Venemaa väide Ukraina "räpase pommi" kohta on ilmselge vale

«Kui Venemaa helistab ja ütleb, et Ukraina valmistab väidetavalt midagi ette, siis tähendab see seda, et hoopis Venemaa on selle kõik juba ette valmistanud. Usun, et nüüd peaks maailm reageerima võimalikult karmilt,» ütles Zelenskõi.