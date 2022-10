GALERII ⟩ Tsihhanovskaja riigikogu ees: valgevenelased väärivad õigust elada demokraatlikus riigis

«Mul on au rääkida riigikogu ees valgevenelaste nimel, kes on kaks aastat võidelnud oma vabaduse, iseseisvuse ja Euroopa tuleviku eest,» kõneles Tsihhanovskaja. Ta tänas eestlasi toetuse ja abi eest ning palus jätkuvat tuge rahvusvahelistes organisatsioonides.

«Minu riik on okupeeritud, ta on kahe verejanulise diktaatori pantvangis. Hoolimata ennekuulmatust terrorist on valgevenelased oma võitlust jätkanud enam kui kaks aastat. Tuhanded on selle eest maksnud oma vabadusega ja mõni oma eluga. Oma võitlusega on valgevenelased tõestanud, et väärivad õigust elada demokraatlikus riigis,» ütles ta.