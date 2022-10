Kohus võttis pedofiiliakuriteos kahtlustatava mehe vahi alla

Tänavu suve lõpul sai politsei vihjeid, et varem lapsporno valmistamise ja selle kättesaadavaks tegemise eest karistust kandnud Aibetov suhtleb taas lapseealistega seksuaalsetel teemadel. Politsei asus vihjeid kontrollima ning kogus piisavalt tõendeid, et mees kinni pidada ja vahi alla võtta, et vältida võimalike uute kuritegude toimepanemist.

Kahtlustuse kohaselt on Aibetov lapseealisi seksuaalselt ahvatlenud. Kogutud tõendid viitavad, et suhtlus toimus virtuaalselt ning praegu ei ole alust arvata, et mees on lastele füüsiliselt viga teinud. Põhja ringkonnaprokuratuuri prokuröri Marika Reintopi sõnul kontrolliti iga vihjet tähelepanelikult.

Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja lastekaitsegrupi juht Reimo Raiveti sõnul on politsei tuvastanud kaks last, kellega Aibetov esialgsetel andmetel suhtles seksuaalse ahvatlemise eesmärgil.

«Juhul kui kellelgi on infot sarnastest juhtumite või uute võimalike ohvrite kohta, palume sellest teada anda uurijale numbril 612 5913,» kutsus Raivet üles.

Prokurör lisas, et vabadusse jäädes võib Aibetov oma tegevust jätkata, mistõttu taotles prokuratuur tema vahistamist.

Raivet lisas, et lapsi aitab võimalike ohtude eest internetis kaitsta usalduslik suhe lapsevanemaga. «On oluline, et laps tunneks taolisse olukorda sattudes ohu ära ning räägiks sellest häbitundeta oma vanemale. Lapsele tuleb rääkida, et võõrastega ei tohi internetis suhelda, ning tuleb selgitada võimalikke ohte. Samuti on oluline õpetada, et lapsed ei tohi endast teha ja inimestega jagada intiimseid fotosid, isegi kui seda küsib tuttav inimene,» lisas Raivet.