Marko Mihkelson räägib juhtunust oma versiooni

Avaldame Marko Mihkelsoni ühismeedias tehtud avalduse täies mahus:

«Maskid on langenud ja teatud mõttes tunnen esimest korda viimase kolme aasta jooksul kergendust, sest saan rääkida terrorist, mille all olen pidanud elama.

Täna Postimehes avaldatud «kõmulugu» on viimase 3 aasta jooksul pakutud pea kõigisse suurematesse Eesti meediakanalitesse. Mitmed ajakirjanikud on seda teemat lähemalt uurinud ja, nähes selle taga räpast manipulatsiooni, teema avaldamisest loobunud. Seejuures on teema kajastamistest otsustanud loobuda eelmine Postimehe peatoimetaja.

Kaebusi on kontrollinud nii politsei kui lastekaitse ning ka seal on kõik kahtlused kummutatud. Kahjuks avanes meie ründajatel uus võimalus kui Postimehe peatoimetajaks asus Priit Hõbemägi, kelle juhtimisel on Postimehe toimetuses taas «uued luuad» pühkimas.

Lugu ise puudutab sassis peresuhteid selle kõige räpasemas vormis ja motivaatoriks võitlus laste hooldusõiguse üle. Materjalide süstemaatilise meediasse pakkumise taga on laste isa ja tema tänane elukaaslane. Väliselt kenad, viisakad ja ühiskonnas lugupeetud inimesed, kelle tuttavatele tuleb nende tegelik pale ilmselt šokina. Meile tuli ka.

Meediale on lekitatud ema isiklikust mobiiltelefonist materjale, kust on otsitud mitme aasta jooksul tehtud fotosid ema ja lapse isiklikust elust. Antud fotodele on laste isa saanud ligi läbi pettuse ja usalduse kuritarvitamise ning asunud neid laialt levitama. Tõenäoliselt on selline võõrastes fotodes ja kirjades tuhnimine ka kuritegu.