Narva Tulevik algatas volikogu komisjoni esimehe umbusaldamise

Narva linnavolikogu esimees Vladimir Žavoronkov ütles BNS-ile, et umbusaldusavaldus ei ole juriidiliselt korrektselt vormistatud, sest eelnõu puhul peab alati juures olema ka seletuskiri. «Umbusalduseks ei ole minu arvates üldse põhjust. Isikut saab umbusaldada siis, kui ta teeb midagi valesti või tahtlikult takistab tööd,» rääkis Žavoronkov. Volikogu esimehe sõnul osaleb ta kõigi komisjonide töös ega ole märganud, et midagi oleks ühistute komisjonis valesti.

«Ma ei nõustu sellega, et kõikides komisjonide juhid peavad olema ainult koalitsiooni esindajad. Kõrgematel ametipostidel peavad olema oma ala spetsialistid ja ei oma tähtsust, millises poliitilises parteis nad on,» lausus volikogu esimees Žavoronkov. «Ma ei poolda poliitilist klaarimist. Opositsioon alati kritiseerib, aga selleks opositsioon ongi. Kui meid märgatakse on väga hea. Kõik tehakse ikka selle nimel, et linnas oleks parem,» lisas ta.