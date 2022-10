Keeleinimeste esitatud tegevuskava hoitakse esialgu avalikkuse eest varjus

Keeletoimetajad ja emakeeleõpetajad on mures, sest seni pole täpselt aru saadud, mida EKI eesti keelega järgmistel aastatel ette plaanib võtta. Kõlanud on keele vabastamine, mitme normi kaotamine, õigekeelsussõnaraamatu senisel kujul kaotamine ja nimetus «keelereform» – kõik, mida EKI on viimasel ajal olenemata oma varasematest sõnavõttudest kinnitanud, et kindlasti ei tehta.