VÄLKVIDEO ⟩ Riho Terras: ma pigem arvan, et tuumarelva ei kasutata

Ta lausus, et kuigi tuumarelva kasutamisele ei pruugi vastata ilmtingimata tuumarelvaga, on efekti saavutamine tuumarelvadega on vähetõenäoline. «Kui me vaatame Mariupoli linna, siis seda täna juba ei eksisteeri, see on kaardi pealt ära pühitud nagu oleks sinna tuumarelv kukkunud. Mismoodi sa ukrainlast veel rohkem hirmutad selle tuumarelvaga, kui ta juba on väga suures katastroofis, küll aga keerab see väga suure osa maailma võimsaid Venemaa vastu.»