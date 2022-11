Minister tööpuudusest tervishoius: otsutamisega on nii kaua venitatud, et enam ei kannata

Tervise- ja tööminister Peep Peterson sõnas riigikontrolli aastaaruande kommentaariks saadetud pöördumises, et on igati kiiduväärt, et riigikontroll on valinud oma aastaaruande teemaks tervishoiu jätkusuutlikkuse ning ebapiisava ja ebaühtlase abi kättesaadavuse.

«Viimase aasta jooksul on väidetud, nagu oleks väga intensiivse Covidi aja järel tekkinud ühiskonnas mõningane küllastumus tervishoiuteemalistest uudistest. Kuid me peame nendest teemadest rääkima, sest tervishoiu probleemid ei lahene iseenesest,» lisas ta.

«Otsustamist ei saa enam edasi lükata»

Peterson nõustus riigikontrolliga, et puudu on eelkõige poliitilisest otsustustahtest. Probleeme on teadvustatud juba aastaid tagasi ning tehtud analüüse ja ettepanekuid, kuid puuduvad otsused.

«Seda võib ka mõista, miks otsuseid on edasi lükatud – need ei ole lihtsad, konsensust ja kokkuleppeid ei pruugi olla kerge leida, nagu näiteks 2021. aastal valitsusse esitatud tervishoiu rahastamise ettepanekute mittearutamine näitab. Seetõttu lükatakse otsustamine edasi seniks, kuni enam ei kannata. Minu hinnangul me oleme praeguseks sinna jõudnud,» lisas ta.

«Kõik tulevikuotsused peavad baseeruma kokkuleppel, millistele väärtustele toetuvat tervishoidu me soovime – kas solidaarset üksteist toetavat või igaüks enda eest võitlevat,» ütles Peterson.