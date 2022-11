KES ME OLEME? KUST ME TULEME? ⟩ Valter Lang: läänemeresoome rahvaste kujunemisel oli Eesti keskuseks

Nüüd on seda teooriat kinnitanud ka 7-8 aasta eest avaldatud geneetilised uuringud. Näiteks oli juba teada, et Kunda, kammkeraamika ja nöörkeraamika kultuur on materiaalselt erinevad. Seega võis oletada, et erinevad on olnud ka rahvad, kes neid kultuure lõid. Vana DNA uurimine seda näitaski.

«Aga me saime kinnitust. Senikaua, kuni arheoloogidel on ainult esemed, mis enam ei räägi, seni nad ikka vaidlevad omavahel, kas nii või naa. Tõlgendusteks on alati ruumi. Geneetiliste andmete lisandumine on tõlgenduste ruumi teinud oluliselt väiksemaks,» selgitas akadeemik, mida on arheoloogidel geeniuuringutest võita.

Nii on DNA-uuringud näidanud, et Eesti aladel tarandkalmeid ehitanud inimesed on geneetiliselt sarnased Volga-Oka aladel elanud inimestega. Vanemat DNAd uurides Siberi komponenti leitud ei ole. Tarandkalmete tegijaid täpselt dateerida ei saa, sest raadiosüsiniku dateeringute kalibreerimisraamid annavad umbes 400-aastase perioodi. Küll aga saab aja paigutada umbes 1. aastatuhande keskpaika eKr.

Samuti rõhutas Lang, et läänemeresoomlaste puhul tuleb rääkida tulemistest, mitte vaid ühest rahvarändest. «Sealt on tuldud vähemalt tuhande aasta jooksul väiksemate-suuremate rühmadena lääne poole. Ajaliselt võttes on kõige varasemad tulijad tulnud 400-500 aastat varem, kui saabusid tarandkalmed, juba 2. ja 1. aastatuhande vahetusel eKr. Me näeme neid sealtpoolt tulnud mõjutusi praktiliselt kuni ajaarvamise vahetuseni välja,» selgitas Lang, et idast tuldi Eesti aladele pika aja jooksul.

Saatejuht Aimar Altosaar ja Valter Lang stuudios arutlemas. Foto: Margus Ansu