Tallinnas on aastaga kehtestatud neli detailplaneeringut

Lippuse sõnul tundub planeerimistegevus aeglaselt kulgevat ka seetõttu, et 2015. aastal võeti vastu planeerimisseaduse muudatus, mis lubab lihtsamaid asju teha projekteerimistingimuste alusel. «See tähendab, et need planeeringud, mida praegu menetletakse, ongi üldjuhul päris keerukad. Aga kindel on ka see, et kõikides etappides on planeeringu menetlus aeganõudev. Selleks, et seda kiirendada, oleme algatanud planeerimise protsessi kaardistamise ja asunud nüüd seda ka lühendama. Kaasame arendajaid komisjonidesse, kus nad saavad ise oma asju tutvustada ja läheb vähem aega kirjavahetusele. Püüame kooskõlastusi viia paralleelseks, et neid ei peaks tegema üksteise järel,» rääkis Lippus.

Ta lisas, et planeeringute menetlemise aeg on läinud pikemaks ka muutunud poliitiliste ootuste tõttu. «Me vaatame palju põhjalikumalt, mis on planeeringus kirjas. Et see ei tegeleks ainult ühe maatükiga, vaid arendaks linna terviklikumaks, paremaks ja mugavamaks ka elanikele,» ütles abilinnapea.

Lippuse sõnul püütakse parandada ka linnaplaneerimisametile ja üldse linnavalitsusele ette heidetud olukorda, et keegi ei vastuta. Tulevikus saab igal planeeringul olema selge vastutaja.