Mihkelson astub väliskomisjoni esimehe kohalt tagasi

Kuigi minu ja mu pere vastane avalik rünnak on ebaõiglane ja alatu, otsustasin väliskomisjoni töörahu huvides esimehe kohalt tagasi astuda. Eesti vajab praegu sisepoliitiliselt kokkuhoidvat ja julgeolekule keskenduvat välispoliitikat. Pühendan lähiajal rohkem tähelepanu oma perele.

Ma tänan neid sadu inimesi, kes viimastel päevadel on saatnud meile toetavaid kirju ja sõnumeid. See on aidanud meil perena tugevad olla. Ma ei kavatse loobuda Eesti välis- ja julgeolekupoliitikas osalemisest ning kandideerin kevadistel riigikogu valimistel Harju- ja Raplamaal.