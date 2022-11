Ukraina filosoof: Venemaa taktika on olla võimalikult vastik ja luua maailmas lõhesid

Ta avaldab lootust, et kui Venemaal vahetub režiim, siis see võib olla võimaluste aken, mida tuleb targalt kasutada. Siis tuleb Ukraina, Gruusia, Moldova kiiresti saada NATOsse ja Euroopa Liitu, et piirata Venemaa valitsemist.

Yermolenko hoiatab, et lõhe maailmas kasvab, ja see ongi Venemaa taktika – venelased on ühiskondade polariseerimises väga osavad. Nad on tema sõnul polariseerinud Ameerika Ühendriigid ja paljud Euroopa riigid ning nüüd on sihikul kogu maailm. «Nende taktika ongi olla võimalikult vastik, et saada võimalikult tugev vastus Läänest. Ja siis minna ja öelda läänevastasele osale maailmast ja riikidele, kes end Lääne skeptikuteks peavad, et meid karistatakse,» selgitab ta venelaste suurt plaani.

See, et ukrainlasi Euroopas igati aidatakse, on Yermolenko arvates väga hea, kuid ta lausub ka, et Ukraina vajab oma inimesi hiljem tagasi ning ajude ja oskuste äravoolu ei tohiks õhutada. Ta usub, et kuigi Ukrainas ei ole veel turvaline, saavad inimesed siin siiski elada. «Kogu Ukraina on nagu üks organism, kes aitab sõdureid rindel. Siin võib elada. Iga teine kodanik on siin vabatahtlik ja aitab rinnet,» kirjeldab ta oma rahva vastupanu. Nüüd on küsimus vastupidavuses: «Kumb on vastupidavam – Ukraina või Venemaa?»