Zelenskõi tuletas taas meelde tingimusi kõnelusteks Venemaaga

"Väga märgiline sündmus ja väga esinduslik kohtumine. Kümned riigijuhid ja valitsusjuhid. Meie jaoks on peamine teavitada maailma käimasolevast Venemaa agressioonist ja Venemaa destabiliseerivast mõjust kogu maailmale. Kui maailm on keskendunud sõja-, energia- ja toidukriiside vastu võitlemisele, siis kliimaagenda ilmselgelt kannatab. Ja kliima hävitamist ei saa kuidagi ootele panna," tõdes riigipea.

"Sellistele läbirääkimistele, mida oleme korduvalt välja pakkunud ja millele oleme alati saanud hullumeelseid Venemaa vastuseid uute terrorirünnakute, mürskude või väljapressimisega. Taaskord meenutan, et tingimusteks on Ukraina territoriaalse terviklikkuse taastamine, ÜRO põhikirja austamine, kõigi terroriaktidega tekitatud kahjude hüvitamine, kõigi sõjakurjategijate karistamine ja garantiid, et see ei korduks. Need on kõigile täiesti arusaadavad tingimused," toonitas president.