Kaja Kallas: New York Times võib kirjutada mida iganes

Nädalavahetusel kajastati Eesti meedias New York Timesi artiklit, kus NATO uue peasekretäri võimalike kandidaadina nimetati ka Kaja Kallast. NATO praeguse peasekretäri Jens Stoltenbergi ametiaeg lõppeb tuleva aasta sügisel.

«New York Times võib kirjutada mida iganes. Aga tõenäosus, et mulle selline ettepanek tehakse on äärmiselt ebatõenäoline,» ütles teisipäeval Saaremaal visiidil olev Kaja Kallas Kadi Raadiole antud intervjuus kirjutab ERR.

«Kui ma poliitikasse tulin, ütles mulle üks inimene, et ära mine kunagi ümber lükkama sulle omistatavaid müstilisi võimeid. Ma siis ei tee seda nüüd. Aga see on tegelikult äärmiselt ebatõenäoline, et selline ettepanek mulle tehakse,» kordas Kallas.

Postimees vahendas laupäeval New York Timesi, kes kirjutas, et uue NATO peasekretäri valimisel nähakse üha tõenäolisemalt Jens Stoltenbergilt teatepulka üle võtmas mõnda naist ning võimalike kandidaatide hulgas on ka Eesti peaminister Kaja Kallas.

Euroopa Liidu soov oleks, et uus juht tuleks mõnest liikmesriigist, kuna alliansi praegusest 27 riigist koguni 21 on ühtlasi EL-i liikmed. Olgugi et Euroopas ei ole veel kokku lepitud, kelle taha võimalusel koondutakse, nähakse ühe võimaliku kandidaadina ka Kaja Kallast.

NY Timesi sõnul on Kallas Ukraina toetamisel väga tugev ja häälekas, tõstes nii oma rahvusvahelist tuntust. Ta on korduvalt meedias rääkinud, et Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ei tohiks läbirääkimisi pidada ning on süüdistanud Venemaad genotsiidis Ukrainas.