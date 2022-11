Riik tahab noored e-sigarettidest ja nikotiinitoodetest võõrutada

«Nikotiin on sõltuvust tekitav aine, mis kahjustab tervist, suurendades sealhulgas vähiriski ja kahjustades südame-veresoonkonda. Terviseministrina teeb mulle eriti muret noorte kontrollimatu veipimine. Tööstus reklaamib veipimist võimalusena kahjulikumast pahest loobuda, liikuda vähemohtlikule alternatiivile. Praktika näitab kahjuks, et sigarettide asendamise kõrval toob veipimine nikotiini juurde siiski ka uut tarbijaskonda ja seejuures massiliselt noori,» ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson.

Eriti ohtlikud on ministri sõnul maitsestatud nikotiinitooted, mis mängivad olulist rolli tarbimise alustamisel ning uute sõltlaste värbamisel alaealiste ja mittesuitsetajate hulgast.

«Eesti poodides on sellised tooted keelatud. Siiski on nii maitsestatud kui ka maitsestamata nikotiinitooted vaatamata keelule ligipääsetavad internetipoodides, kus reaalset vanusekontrolli ei toimu,» ütles Peterson. «Ametkonnad peavad tõsiselt pingutama, et Eestis kehtivad seadused reaalselt toimima panna.»