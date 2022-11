Eesti ja Moldova diplomaatiliste suhete sõlmimisest möödub 30 aastat

Eesti-Moldova suhted on viimastel aastatel märgatavalt intensiivistunud. Moldova suund Euroopa integratsioonile on võimaldanud kahepoolses koostöös keskenduda Moldova abistamisele. Moldova on olnud üks Eesti arengukoostöö prioriteetriikidest alates 2006. aastast. Moldovat abistades on keskendutud enim avaliku sektori võimekuse tõstmise projektidele, abile e-riigi süsteemi rajamisel ning tervishoiu-, keskkonna- ning haridusprojektidele.