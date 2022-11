Ukraina jaoks aga kahtlemata olulisem küsimus oli tema sõnul arutelu teemal, mis puudutab välisriikides külmutatud Venemaa varade kasutamist sõjas laastatud Ukraina hüvanguks. Seda enam, et asjakohane praktika on Rudõki kinnitusel Iraani, Afganistani ja Süüria varasemate näidete varal olemas. «Näeme, et mida lähemale talv tuleb, seda rohkem abi Ukraina vajab. Uurime, milliseid lahendusi eri riigid energia- ja sellega seonduvalt finantsprobleemide lahendamiseks pakuvad, ehk küsimus ongi tegelikult, kust raha hankida,» kõneles Rudõk.