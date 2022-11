KULTUURI KODA ⟩ Miks eraalgatus peab ühiskonna probleemide lahendamisel riigist ette jõudma?

Oma ema Hille raske haiguse tõttu lõi Toivo Tänavsuu vähiravifondi «Kingitud elu», et aidata osta ravimeid neile vähihaigetele, kelle ravi riik ei hüvita. Fondi loomiseks kutsus Tänavsuu appi PR-ettevõtja Janek Mäggi, kes tegutseb lausa kolmes heategevusorganisatsioonis. Ta on ühtlasi ka Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu esimees ja Eesti kirikute toetusfondi nõukogu aseesimees.

Külalised tutvustasid, kuidas sündisid vähiravi- ja kirikufondid ning kui edukas on nende töö olnud. Mäggi tõstis esile, et lisaks pikendatud elupäevadele on vähiravifondi tegevus pannud inimesi palju julgemalt vähihaigusest avalikult rääkima. «See on olnud revolutsiooniline,» ütles ta.

«Ma arvan, et enne vähiravifondi oli selles mõttes teine ajastu, et erilisi ravimeid keegi ei saanud – sest meie toetame ikkagi viimase õlekõrrena, kui riiklik meditsiinisüsteem on andnud endast finantsiliselt parima,» selgitas Mäggi. «Need inimesed oli hüljatud. Mis veel eriti hull, tegelikult ei julgenud nad eriti rääkida ka sellest haigusest.»

Tänavsuu sõnul näitab vähiravikogemus, et imed juhtuvad. «Inimesed saavad sageli ühest ravimist palju suurema tervisekasu, palju rohkem elupäevi, palju rohkem lootust, kui selle ravimi kliinilised uuringud lubaksid esialgu üldse ennustada või loota,» kirjeldas ta.

Lisaks inimestele aitab vähiravifond ka arste, kellele see on veel üheks võimaluseks, mida patsiendile pakkuda. Tänavsuu tõi välja, et samuti saab öelda, et vähiravifond aitab Eesti riiki, sest nad tasuvad küllaltki suure summa ravimite käibemaksuks.

Saates arutleti veel:

Mis on heategevuses riigi, mis on inimese roll?

Miks võib annetamine olla tõhusam kui maksude kaudu ümberjagamine?

Miks on vale suhtumine, et annetamine on ainult jõukate pärusmaa?

Kuidas Eestis metseenlust edendada?

Millised on rusikareeglid, kuidas inimesi hõlpsamalt annetama panna?

Miks on mõnikord aja annetamine väärtuslikum kui rahaline annetus?

Kuidas tõid eelmiste presidendivalimiste ajal vähiravifondi vabatahtlikud kokku kogu ühiskonna, parteidest Odini sõdalasteni?