Sillamäel avati miljoni euro eest tervisekeskus, kuhu patsiente ei oodata

Sillamäe on eriline linn. Suurem osa linlastest on eakad, kellest paljud on uraani tootmisel tervise kaotanud ja sunnitud sageli arstide juures käima. Näib, et meditsiiniteenuste niisuguse nõudluse korral tuleks arstide nimekirja täiendada, kuid kõik on vastupidi.