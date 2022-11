Zelenskõi sõnul on Ukraina lõunaosas vabastatud 41 asulat

President rääkis oma videoläkituses sõjaväe edusammudest lõunasuunal ja ärgitas meenutama, mis hinna ja pingutustega käib Ukraina alade vabastamine okupantidest.

«Täna on lõunast häid uudiseid. Ukraina lippude arv, mis käimasoleva kaitseoperatsiooni raames oma õigele kohale naasevad, on juba kümneid. Vabastatud on 41 asulat. Täname kõiki meie kangelasi, kes selle edu tagavad,» rääkis Zelenskõi.

Presidendi sõnul tuleb samas meeles pidada, et iga edusamm sõjatandril maksab Ukraina sõdurite elu.

«Ukrainlaste vabaduse eest antud elud. Kõik, mis praegu toimub, on saavutatud kuudepikkuse ägeda võitlusega. See on saavutatud julguse, valu ja kaotustega. Mitte vaenlane ei lahku, vaid ukrainlased ajavad okupante kodumaalt välja kalli hinna eest,» lisas Ukraina riigipea.

«Nii oli see Harkivi oblastis, Kiievi oblastis, Sumõ oblastis ja Tšernihivi oblastis,» jätkas Zelenskõi.