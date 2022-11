KVALITEETMINUTID ⟩ Pensionär saab tunda end vabana

Seejuures ei tähenda kavandamine sugugi vaid rahalist külge, vaid võib endas hõlmata ressursse palju laiemalt. Läbimõtlemine on vajalik, sest kui pensionileminek on ootamatu –– ning Eestis kipub see nii olema –, on pensionipõlve kvaliteet madalam, kõrvutas Tambaum.