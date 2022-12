100 nägu ⟩ Vladimir Putin: äpardunud tsaar

Enne Ukrainasse tungimist hakkas Putin üha enam kasutama religioosse laenguga keelt: Venemaa on õige ristiusu viimane kants, millel on täita ainulaadne missioon. Selleks aga on vaja ühendada Vene maailm, mis tähendab vääramatult ka Ukrainat. Kiiev ja Krimm on sealjuures lausa metafüüsilise tähtsusega, sest seal asub Vene tsivilisatsiooni häll.