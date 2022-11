Eestis algas Ukraina sõdurite väljaõpe

Kaitseministrite kohtumise äärealal kohtus kaitseminister Pevkur ka Hispaania kaitseministri Margarita Roblesega, et arutada kaitsealast koostööd ja mõlema riigi prioriteete enne järgmist NATO tippkohtumist järgmisel suvel Vilniuses. Hispaania on panustanud NATO Balti õhuturbesse, on Eestis asuva NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse üks asutajaliikmetest ja Lätis asuvas NATO lahingugrupis.