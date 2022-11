Lukas õpetajate filmimisest: kui vaja, tuleb seadust karmistada

Tõnis Lukas (Isamaa) soovitab kooli kodukorda lisada muudatuse, et tunnis õpetaja filmimine ja pildistamine on keelatud. Kuigi õiguskantsler mõistis üldiselt hukka õpetaja filmimise, nentis ta, et teatud juhul on õpilasel õigus õpetajat salaja filmida – kui ta seda kusagil ei levita.