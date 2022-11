REPORTAAŽ ⟩ «Töö asemel vaesus ja häving»: Sompa küla hääbub, kuid ei kaota lootust

Kunagine suur kaevandusküla Sompa elab tänapäeval märkamatult. Halduslikult on see praegu Kohtla-Järve linna rajoon, kuid tegelikult on see jäänud endiselt põldude vahele eksinud külaks, mida ühendab linnaga bussiliin number 15. Sellega pääseb tööle, haiglasse, kooli ja kauplustesse. Inimesed seovad oma lootuse elutingimuste parandamiseks Sompa Elanike Liiduga. See avalik-õiguslik organisatsioon on juba viis aastat püüdnud luua Sompasse jäänud 700 inimesele normaalset elu.