Tõde ja õigus Hiiumaal: naaber jättis teise kuumal ajal ilma veeta

Kui Kuuse sildid üles sai, helistas talle naaber, turismitalu peremees Omar Jõpiselg, Hiiumaa vallavalitsuse liige ja Käina osavalla vanem. «Omar ei olnud siltidega rahul. Ta kutsus mu vallamajja, istusime maha ja rääkisime olukorra läbi. Andsime kätt ja ta aktsepteeris silte. Ta ütles veel, et jah, see tee on probleemne.»