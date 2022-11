Tanel Kiik kandideerib Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine esinumbrina

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et aastatel 2019-2022 sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri ametit pidanud Tanel Kiik on end tõestanud võimeka juhina kriisiolukordades.

Tanel Kiige sõnul on riigikogu valimistel oluline pakkuda lahendusi tervishoiuteenuste ja teiste avalike teenuste kättesaadavuse tagamiseks. «Olen solidaarse tervishoiu, tasuta hariduse ja ühistranspordi veendunud toetaja. Mitme samaaegse kriisi ajal on veelgi olulisem, et vältimatult vajalikud teenused oleksid kättesaadavad kõigile Eestimaa inimestele, mitte ei muutuks jõukamate privileegiks. Samamoodi on ainuõige liikuda edasi erakorraliste pensionitõusudega ning viia keskmine vanaduspension 2027. aastaks 1000 euroni,» ütles Kiik.