FOTOD ⟩ Reformierakond teatas oma esinumbrid riigikogu valimistel

Peaminister ja erakonna juht Kaja Kallas on esikandidaat Harju- ja Raplamaal, kaitseminister Hanno Pevkur Lääne-Virumaal, maaeluminister Urmas Kruuse Tartu- ja Jõgevamaal ning Tartu linnas on esinumbriks linnapea Urmas Klaas.

Endine kaitseminister Kalle Laanet on esinumber Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal, mitmekordne minister Jürgen Ligi Järva- ja Viljandimaal. Pärnumaa esinumbriks on riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Toomas Kivimägi ning Võru-, Valga- ja Põlvamaal kandideerib esinumbrina endine haridusminister Liina Kersna. Uue tulijana on Ida-Virumaa esinumbriks kindralmajor reservis Meelis Kiili.

«​Reformierakonnal on eesootavateks riigikogu valimisteks kõige tugevam meeskond, kel on pikaajaline riigijuhtimise kogemus, kuid ühtlasi ka oskus näidata kriitilistel aegadel otsustavust. Ajal, mil meil on mitu kriisi korraga, vajavad inimesed enim kindlustunnet, et Eesti oleks hoitud ja kaitstud ning püsiks kindlates kätes,» loetles Kallas.