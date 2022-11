Pevkur Nursipalu harjutusväljaku jupikaupa edasi laiendamisest: see on täiesti tarbetu spekulatsioon

Nursipalu harjutusvälja plaanist on kaitseminister Hanno Pevkuri (RE) soovil välja hammustatud tükk, mis ei klapi raskerelvade ohualadega. See tekitas küsimuse, kas tegu on ajutise kommunikatsioonistrateegiaga ja kevadel ametisse saav uus valitsus laiendab harjutusvälja ikkagi kaitseväe soovitud suurusse.