Kas riik saadab välja Eesti kodanikku pinninud arvatava Vene luuraja?

Kaitsepolitsei (kapo) endine peadirektor Raivo Aeg (Isamaa) ütles, et riik peab sellistele juhtumitele kindlasti reageerima. «Teine küsimus on see, et kaitsepolitsei ei anna avalikkusele teada, kui ta kontrollib fakte, millest on teada saanud. Olen 100 protsenti kindel, et nad sellele infole reageerisid,» ütles Aeg.