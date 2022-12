Euroopa Liidus seati hinnalagi Vene naftale. Kallas: see oli hetkel parim võimalik kompromiss

«Iga dollar, mille võrra hinnalagi madalam on, tähendab Venemaale umbes 2 miljardi dollari võrra väiksemat tulu. Seega see, et meil õnnestus kokku leppida 5 dollari võrra madalamas hinnas, tähendab, et Venemaa sõjamasin jääb ilma 10 miljardist dollarist,» selgitas peaminister, nentides siiski, et hind võinuks olla veelgi madalam.

Eesti tegi ka ettepaneku, et seatud hinda hakatakse edaspidi regulaarselt üle vaatama ja korrigeerima lähtudes eesmärgist vähendada Vene tulusid. Kokkulepitud tingimus on ka see, et hinnalagi peaks olema 5% allapoole nafta keskmisest turu hinnast. «Mul on hea meel, et meie ettepanekud on osa täna saavutatud kokkuleppest ja arutelud hinnalae teemal jätkuvad tulevikus. Juba jaanuari keskel vaatame hinna uuesti üle,» tõdes peaminister.