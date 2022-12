Tõnis Lukas: tuumajaama spetsialistide koolitamise vajadust alles uuritakse

Lukase sõnul pole keegi sellist palvet ministeeriumile esitanud. «Ei, sellest ei ole niimoodi juttu olnud,» lausus minister. «Aga haridusministeeriumi esindaja on keskkonnaministeeriumi kureerida olevas [tuumaenergia] töörühmas, mis valis välja Tartu ülikooli ja Soraise, kes teevad praegu raportit ja pakuvad aasta lõpuks välja, mis tasemel spetsialiste on vaja üldse koolitada välismaal või Eestis. Kõik see on selle uuringu aines.»