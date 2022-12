Riigieelarve läheb kolmandale lugemisele ilma Läänemetsa müstiliste kuluridadeta

«Peamine probleem on see, et mitmete eraldiste puhul on tegemist valitsemisalasse mittekuuluvate eraldistega,» selgitas riigikontrolör Janar Holm. «On selge, et siseministri valitsemisalasse ei kuulu koolide ja lasteaedade ehitus. Seaduse kohaselt juhib minister ministeeriumi valitsemisala. Paljudel juhtudel ei ole need [eraldised] valitsemisala-põhiselt jaotatud. Miks see oluline on? See on oluline selleks, et vastutus oleks selge - kes riigis mis valdkonna eest vastutab.»