KES ME OLEME? KUST ME TULEME? ⟩ Mait Metspalu: Eesti on piirimaa ammustest aegadest

Metspalu selgitas, et evolutsioonigeneetika uurimises on olulised kaks revolutsiooni, mis on tõstnud selle teadusharu rambivalgusesse: DNA sekveneerimine ning viimase kümnendi jooksul toimunud vana DNA revolutsioon, mis samuti tõukub DNA sekveneerimise tehnoloogia arengust.

«Meil on võimalik mitte ainult tänapäevaste inimeste geneetilist varieeruvust uurida ja selle kujunemist rekonstrueerida, vaid ka otse vaadata sadu, tuhandeid või kümneid tuhandeid aastaid vanu DNA-proove inimeste säilmetest,» põhjendas ta.

Kõige lihtsam on leida DNAd vanadest inimese jäänustest nagu hammas või koljuluu, selleks aga on vaja selliseid säilmeid leida. Oma osa on ka säilmete tekke protsessil, näiteks põletusmatuse korral on väga keeruline DNAd kätte saada, jutustas teadlane.

On ka mitmeid perioode ja piirkondi, kus inimsäilmete leide peaaegu et ei olegi. Seega on arheogeneetikud pidanud lähenema kaugemalt, et selliseid alasid ja ajajärke uurida. Näiteks on üheks heaks võimaluseks kasetohu tõrv ehk tökattükid, mida mäluti ning kasutati liimina. Nii uurivad vana DNAd ka Eesti teadlased.

Eesti aladelt leitud säilmetest nähtub, et varasel rauaajal saabub geenidesse uus komponent, mis omab sarnasusi tänaste Siberi rahvastega. See langeb kokku keeleteadlaste analüüsiga, mis määrab tänaste läänemeresoome keelte lahknemiseks 500 ja rohkem aastat eKr.

Aimar Altosaar usutleb arheogeneetikut Mait Metspalu, et saada selgust eestlaste geneetilise varieeruvuse kohta. Foto: Margus Ansu/Tartu Postimees