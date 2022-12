Eesti 200 protesteerib piketiga katuserahade jagamise vastu

Erakonna kinnitusel protesteeritakse läbipaistmatu ja ebavõrdsust tekitava katuseraha ehk niinimetatud regionaalsete investeeringute poliitilise jagamise vastu riigieelarvest.

Eesti 200 esimehe Lauri Hussari hinnangul tuleks riigieelarve enne vastuvõtmist viia seadustega kooskõlla. Tema hinnangul on kahetsusväärne, et riigieelarvest ja selle vastuvõtmisest on saanud valimiskampaania instrument, millega jagatakse raha enda erakonnakaaslastega väga otseselt seotud objektidele.

«Teiseks olen väga tänulik riigikontrolör Janar Holmile, kes seadustele viidates juhtis tähelepanu sellele, et normitehniliselt on osa regionaalseid investeeringuid kirjutatud siseministeeriumi eelarvereale,» ütles Hussar.

Tema hinnangul ei oleks valitsus tohtinud selliseid muudatusettepanekuid üldse heaks kiita ega riigikogule saata, sest valitsus teadis, et siseministeeriumi eelarvesse on päästekomandode investeeringute vahele kirjutatud valitsemisala tegevusega mitte seotud kulutused.

«Sellega asetas valitsus riigikogu olukorda, kus see peab praaki parandama ja viima riigeelarve sellisele kujule, et see vastaks seadusele ja heale tavale,» ütles Hussar.

Seda tuleb teha olukorras, kus järgmise aasta riigieelarve on niigi pälvinud palju kriitikat saadikute ja ministeeriumite katuseraha eest.

Hussar märkis, et eriti piinlikud rahaeraldused on iseenda erakonna liikmetega seotud juhtumid, kus eraldatakse raha enda erakonna liikmetega otseselt seotud omavalitsustele ja ühingutele.

«Nendel puhkudel on poliitilised seosed ilmselged - inimesed tuuakse riigieelarveraha eest kandideerima ja tehakse enda valimisringkondades varjamatut kampaaniat, unustades täielikult, et Eestis on 79 omavalitsust,» ütles Hussar.