Zelenskõi andis ülevaate Ukraina energiasüsteemi olukorrast

Zelenskõi teatas elektritootmise mõningasest suurendamisest, kuid toonitas, et praegu on võimatu taastada täielikult Ukraina energiasüsteemi.

«Energia on meil pidevalt päevakorras nii peakorteris ja ka valitsuse tasandil. Pidasin ka nõupidamise energiasüsteemi stabiliseerimise ja elektrijaamade kaitsmise teemal. Suurendame pidevalt elektri tootmist ja tarnimist – lisame mahtu juurde. Peaaegu iga päev. Kuid me ei tohiks unustada - ja ärge unustage keegi - praegu on võimatu taastada täielikult energiasüsteemi, nagu see oli enne Venemaa energiaterrori algust. See võtab aega,» toonitas riigipea.