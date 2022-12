Postimehe paberleht ilmub uuel aastal viis korda nädalas

Postimees Grupi tegevjuhi Toomas Tiiveli sõnul järgmisest aastast Postimehe paberleht enam esmaspäeviti ei ilmu. See on ajendatud nii kande- ja paberihinna pidevast tõusust kui ka üleüldisest hinnatõusust. Viimase tõuke selleks andis riigile kuuluva postiettevõtte otsus tõsta uuest aastast paberlehtede kojukande hinda üle 20 protsendi.

«Kaalusime erinevaid variante, kuid lugejate tagasiside põhjal toote hinda nii palju tõsta poleks olnud võimalik, mistõttu valisime kõiki pooli vähem mõjutava ühe ilmumispäeva vähendamise variandi,» selgitas Toomas Tiivel. «Loodame, et viiepäevane kandenädal võimaldab ka postifirmal oma tegevust efektiivsemalt organiseerida.»

Esmaspäevase paberlehe mitteilmumine on Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi sõnul tingitud üldisest majanduskeskkonnast ja inflatsioonist ning sarnase väljakutsega seisavad silmitsi kõik meediamajad Eestis, kelle nime alt paberleht ilmumas on.

«Meie digipaketi tellija jaoks on Postimees üha paremini loetav – tellijatele näidatakse vähem reklaami ja sisu on üha enam personaliseeritud ehk lugeja varasemat käitumist arvestav. Täna on kvaliteetse ja usaldusväärse info saamine olulisem kui kunagi varem ning ka mugav navigeerimine infoväljas muutub järjest olulisemaks,» lisas Tiivel.