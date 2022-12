Reinsalu: ükski Ukrainas toime pandud kuritegu ei saa jääda karistuseta

Reinsalu kinnitas, et Eesti seisab vankumatult Ukraina võidu eest ja jätkab Ukraina igakülgset toetamist, et aidata juba kümme kuud sõjas võidelnud rahval raske talveperiood üle elada. «Praegu vajab Ukraina lisaks sõjalisele, majanduslikule ja poliitilisele abile ka humanitaarabi, et leevendada sõjas inimkannatusi ja aidata toime tulla olukorras, kus Venemaa ründab sihilikult tsiviilobjekte ja energiataristut. Eesti on saatnud Ukrainale nii busse transporditeenuse taastamiseks kui ka sooje riideid ja toidukomplekte ning teeme edaspidigi kõik mis võimalik, et Ukraina vajadustele vastata,» ütles Eesti välisminister.