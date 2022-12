Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk sõnas, et Elektrilevi neile otseselt voolu tagasituleku aja kohta enam infot ei annagi, sest nad olevat juba omajagu vastu näppe saanud. «Nad isegi ei prognoosi. Praegu (neljapäeva lõunal – toim) on mõjutatud kliente 1300, hommikul oli neid siin 1061. Seega käib number üles-alla ja lehe ilmumise ajaks on numbrid jälle kindlasti teised. Siin on ka see, et nad ühendavad mingeid lõike lahti, et nad saaksid tööd teha.»