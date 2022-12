Tallinn kaotas diplomaatide parkimissoodustused

Edaspidi on Tallinnas tasuta parkimise õigus vaid diplomaatiliste esinduste juhtide sõidukitel, mille registrimärgil on tähed CMD. Selliseid sõidukeid osaleb Tallinna liikluses 33. Siniste CD ja AT tähistega sõidukeid on Tallinnas praegu 336, millest mõned on bussid.