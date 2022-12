Elektrilevi keskendub Saaremaal neljale piirkonnale

Viimase ööpäevaga on Elektrilevi rikkebrigaadid suutnud suurema osa keskpinge rikkeid kõrvaldada, hoolimata keerulistest ilmastikuoludest. Reedel on enim brigaade suunatud Järise, Võhma, Panga ja Karu järve piirkondade rikkeid lahendama. Lisaks on abis droonid, et kaardistada elektriliinidel võimalikke ohukohti ja selle abil võimalikke katkestusi ära hoida.