Luubi all ⟩ Kaja Kallas paneb oma sõna Euroopas üha kõvemini maksma

Tänavu oktoobris kogunesid Euroopa Liidu riikide juhid Prahasse mitteametlikule kohtumisele, et arutada kolme küsimust: energiakriis, Ukraina sõda ja majanduslangus. Selleks ajaks oli Eesti peaminister Kaja Kallas mitte enam üks järjekordne peaminister Ida-Euroopast, vaid läänemaailma mõjukas liider, kelle sõnu kuuldakse ja kuulatakse.

Neli aastat tagasi, kui Kaja Kallas istus ETV saates «Esimene stuudio» vastakuti tollase peaministri Jüri Ratasega, jäi ta selgelt alla. Eksperdid, kellel ERR palus debatti hinnata, nentisid, et Kallasel polnud öelda midagi sisukat, selget ega uut, et tõenäoliselt ebakindluse tõttu jääb tal puudu teravusest ja konkreetsusest, et tema jutupunktid ei kõlanud usutavalt ning üleüldse jättis tema esinemine mulje pigem poliitilisest ärapanemisest.