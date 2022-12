Linn hakkab otsima Maarjamäe obeliski maa-alust sissepääsu

Tallinna linnavalitsuse tellimusel Maarjamäe memoriaali konserveerimisprojekti koostanud spetsialistid avastasid joonistelt, et sealne 1960. aastal Jääretke mälestuseks püstitatud obelisk on ilmselt seest tühi ja sinna peaks pääsema luugi kaudu, mis on hilisemate tööde käigus maa alla maetud.