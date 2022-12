Zelenskõi USA kongressile: Ukraina ei alistu kunagi

Ukraina riigipea alustas ajaloolist pöördumist USA kongressi poole trotsliku sõnumiga, milles kinnitas, et Ukraina on elus ja löögijõuline.

«Teie raha ei ole heategevus, see on investeering ülemaailmsesse julgeolekusse ja demokraatiasse. See on investeering, mida me käsitleme kõige vastutustundlikumal viisil,» lubas Zelenskõi.