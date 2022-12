Helme Karise põhjendustest: kamarajura

«Eestis oli ainult üks partei, mis sõdis küünte ja hammastega peretoetuste suurendamise ja paljulapseliste perede toetamise vastu – Reformierakond. See partei asus lausa valitsuses olles tegema seaduseelnõule obstruktsiooni ning lõpuks saatis laiali enda juhitud valitsuse, et seadust ära hoida,» kirjutas Helme Facebookis.

Karise põhjendused olid tema sõnul «pehmelt öeldes kamarajura».

Helme selgitas: «See üks lause, mille kohta ta väidab, et seadus pole üheselt mõistetav ning on selle tõttu normitehniline praak, on ikka piinlik põhjenduse otsimine. Ühtlasi on tegemist oma volituste jõhkra ületamisega, sest presidendil ei ole seaduste üle vetoõigust poliitilisel kaalutlusel, vaid rangelt juhul, kui seadus on vastuolus põhiseadusega. Karis põhjendas oma vetot aga justnimelt poliitiliselt ning otsis siis juurde absoluutselt vett mitte pidava jutu paragrahvi mitmetimõistetavusest, mis olevatki justkui põhiseaduse riive.»

Helme märkis, et ta on teist koosseisu riigikogu liige ja võib kinnitada, et nad võtavad pidevalt vastu seaduseid, milles on lehekülgede kaupa lauseid, «millest ükski normaalne inimene aru ei saa ja mida iga hea jurist suudab veenvalt seitsmes eri tõlgenduses esitleda».