GRAAFIK ⟩ Erakondade reitingud: Reformierakonna toetus pöördus aasta lõpus langusesse

Reformierakonna toetus on alates detsembri algusest olnud kerges languses ning viimase kolme nädalaga on peaministripartei toetus langenud 1,6 protsendipunkti võrra. Siiski lõpetab Reformierakond aasta kindla liidrina, nende edu EKRE ees on 7,4 protsendipunkti. EKRE ning kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus on hetkel stabiilne.