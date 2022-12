Riigikogu võttis perehüvitiste eelnõu vastu

Keskide ja sotside muudatusettepanekud hääletati maha

Lisaks sotsiaalkomisjoni enda tehtud kolmele muudatusettepanekule esitati eelnõule veel kolm parandusettepanekut, mis ei leidnud toetust: Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku tõsta esimese ja teise lapse toetus 80 eurolt 100 eurole kuus, nagu on ka kolmandal lapsel.

Päeva algul otsustas riigikogu kui üks mees, et presidendi tagasi saadetud eelnõuga muutmata kujul edasi ei minda. Esimest erakorralist intungjärku saab vaadata siit:

President saatis eelnõu tagasi

President Alar Karis jättis riigikogus 7. detsembril vastu võetud perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse välja kuulutamata, kuna see on vastuolus põhiseadusega, kirjutas Postimees varem. «Riigikogus vastuvõetud seadus sisaldab normitehnilist praaki, mille puudulikkus ulatub vastuoluni põhiseadusega,» selgitas riigipea.

Karis põhjendas otsust sellega, et vastuvõetud seaduse § 2 lg 1 teine lause on õigusselgusetu ning seetõttu vastuolus põhiseaduse §-ga 13 lg 2, mille kohaselt kaitseb seadus igaühte riigivõimu omavoli eest.

Seadusega lisatakse perekonnaseaduse § 101 lõikele 5 teine ja kolmas lause järgmises sõnastuses: «Loetakse, et lapse vajadused saab rahuldada kogu lapsetoetuse arvel ja poole lasterikka pere toetuse arvel, mis on jagatud võrdselt toetust saava pere kõigi laste vahel. Eeldatakse, et lasterikka pere toetust arvestatakse elatise väljamõistmisel ainult juhul, kui seda makstakse ühiste laste eest.»