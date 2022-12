Keskerakond teeb ettepaneku esimese kolme lapse toetuse võrdsustamiseks

«Lapsetoetus esimese ja teise lapse kohta tuleks tõsta sarnaselt kolmanda lapsega 100 eurole, kuna kõik lapsed on võrdselt väärtuslikud ning ei ole ühtegi põhjust, miks peaks kolmanda lapse eest maksma lapsetoetust rohkem, kui esimese ja teise lapse eest,» seisab selgituses.

Ometi soovib Keskerakond - erinevalt sotsidest, kelle ettepanek on jätta lasterikaste perede hüvitis muutmata - tõsta toetust kolme ja enama lapse puhul 650 ning seitsme ja enama lapse puhul 850 euroni kuus.

Seni kehtinud lapsetoetus esimese ja teise lapse kohta on 60 eurot ja kolmanda lapse kohta 100 eurot. Lasterikka pere toetus 3-6 last kasvatavale perele 300 eurot ja seitse või enamat last kasvatavale perele 400 eurot.

Üksikvanema lapse toetus on 19,18 eurot.